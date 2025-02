ING daalt, ArcelorMittal stijgt op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - ING behoorde donderdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. De bank zag de winst vorig jaar met ruim een tiende dalen, mede door lagere rente-inkomsten. Ook moest ING meer geld opzijzetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Volgens topman Steven van Rijswijk is het resultaat wel "op een hoog niveau" gebleven na het zeer sterke 2023. Voor dit jaar stelt Van Rijswijk "waakzaam" te blijven door de aanhoudende geopolitieke onzekerheid en gemengde economische vooruitzichten. Het aandeel zakte ruim 3 procent.

ArcelorMittal steeg daarentegen 3,7 procent, na goed ontvangen resultaten. Het staalconcern zag de omzet vorig jaar dalen. Topman Aditya Mittal sprak van een uitdagend jaar, waarin het bedrijf vooral last had van de Chinese staalindustrie. China kampt met een zwakke binnenlandse vraag naar staal door de problemen in de bouwsector. Dat heeft ervoor gezorgd dat Chinese producenten elders naar klanten zijn gaan zoeken en goedkoop staal op de Europese markt hebben gedumpt. ArcelorMittal verwacht echter dat de vraag naar staal dit jaar weer aantrekt, mede door de huidige lage voorraadniveaus.

De algehele stemming op de Europese beurzen was voorzichtig positief, na de hogere slotstanden op Wall Street. Beleggers schoven de zorgen over een mogelijke handelsoorlog met de Verenigde Staten aan de kant. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 921,04 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 833,46 punten.

De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Londen steeg 0,7 procent, voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England. Algemeen wordt verwacht dat de Britse centrale bank het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk gaat verhogen.