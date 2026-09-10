ING: economie dreigt minder te groeien zonder extra investeringen

AMSTERDAM (ANP) - Het is niet vanzelfsprekend dat de economische groei in Nederland van de afgelopen jaren blijft doorzetten, waarschuwen economen van ING in een nieuw rapport. De arbeid, ruimte, infrastructuur en investeringen die nodig zijn om het groeimodel verder uit te bouwen, staan volgens hen onder druk.

De experts stellen dat hogere overheidsuitgaven de laatste jaren de groei hebben aangejaagd. Recent is volgens hen ook veel koopkrachtbeleid doorgevoerd. "Dat betekent dat de extra uitgaven die gedaan zijn voornamelijk geholpen hebben om de negatieve effecten van de economische schokken te verminderen, maar niet om het economische fundament voor de langere termijn te verbeteren."

Er werd bijvoorbeeld wel korting op de energierekening en brandstofaccijns ingevoerd, maar geen versterking van de infrastructuur. De bank wijst op een grote opgave aan achterstallig onderhoud. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar toen de Merwedebrug op de A27 werd afgesloten voor vrachtwagens, omdat de brug verzwakt is.