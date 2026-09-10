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Duitsland betaalt hoogste rente op obligaties sinds 2009 en dat is slecht nieuws voor je hypotheek

Economie
door Gerard Driehuis
donderdag, 10 september 2026 om 8:30
bijgewerkt om donderdag, 10 september 2026 om 8:37
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Duitsland betaalt de hoogste rente op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar sinds 2009. Dat komt doordat investeerders een hogere vergoeding, oftewel rente, eisen vanwege de hardnekkige inflatie en toegenomen politieke onzekerheid in het land.
Duitsland is buitengewoon kredietwaardig. Dus als dat land al steeds meer rente moet gaan betalen, zal dat ook gelden voor landen die er hetzelfde of slechter voor staan, zoals Nederland. Die oplopende rente zie je over een tijdje terug in je hypotheekrente.
De Duitse overheid verkocht woensdag via een veiling voor 4,2 miljard euro aan staatsleningen met een looptijd tot augustus 2036, tegen een gemiddeld rendement van 3,39 procent. Dat is de hoogste rente op 10-jarig staatspapier in zeventien jaar.
Wereldwijd zijn de rentes op langlopende staatsleningen de afgelopen weken sterk gestegen door zorgen over overheidsuitgaven, hoge staatsschulden en aanhoudend hoge inflatie. Dat maakt het voor overheden duurder om geld te lenen. Investeerders in Duitse staatsobligaties eisen mogelijk ook een hogere vergoeding door de zware nederlaag die de regeringspartij van bondskanselier Friedrich Merz zondag leed bij lokale verkiezingen.
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