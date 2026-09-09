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Brekelmans verzet zich in lezing tegen parttime werkenden en beledigt de vakbonden en stakers

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 09 september 2026 om 16:37
bijgewerkt om woensdag, 09 september 2026 om 16:55
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Vijf dagen werken moet volgens Ruben Brekelmans de norm zijn. De VVD-fractievoorzitter zei in zijn Binnenhoflezing dat hij jongeren ziet die in de eerste baan na hun studie al parttime willen werken. "Maximaal vier dagen in de week, soms zelfs drie. Daar redden we het dus niet mee."
Brekelmans dacht aan techbedrijven in China, waar mensen volgens hem 72 uur in de week werken. "Nu moeten wij in geen enkel opzicht een tweede China worden, maar hier stellen vakbonden voor om van een 36-urige naar een 32-urige werkweek te gaan." Dat is volgens de VVD'er niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en de krijgsmacht uit te breiden.
"Laten we weer vaker vijf dagen werken als norm stellen", concludeerde Brekelmans. "En dan ook zorgen dat meer werken loont, en dat overwerken loont." De coalitie waaraan zijn partij deelneemt, wil de inkomstenbelasting vooralsnog opschroeven en extra uitgaven niet bij vermogenden ophalen.
De vakbonden hebben besloten na een mooie lange zomervakantie te gaan staken, sneer de fractievoorzitter.
“Als we luisteren naar de [vakbond] FNV, dan gaan banen naar de VS en China. Dan neemt AI werk over, en komt er niks voor terug. Ik zou zeggen: kijk eens verder dan je protestbord lang is.”
Van enige toenadering van de VVD in de richting van links is dus geen sprake. De route blijft 6 miljard weg, uitkeringen en minder belastingen voor rijke mensen
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