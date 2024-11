ING-econoom: Duitse regeringscrisis kan zegen voor economie zijn

AMSTERDAM (ANP) - De regeringscrisis in Duitsland zou zomaar een zegen voor de economie kunnen zijn, gezien de onophoudelijke spanningen binnen de regering en onenigheid over hoe de Duitse economie uit haar huidige staat van stagnatie en structurele zwakte kan worden gehaald. Dat zegt ING-econoom Carsten Brzeski.

"Verkiezingen en een nieuwe regering zouden een einde kunnen en moeten maken aan de huidige verlamming van een heel land", stelt de econoom in een commentaar op de politieke ontwikkelingen in Berlijn. Dat zou volgens hem "een nieuwe en duidelijke beleidsrichting en zekerheid kunnen bieden".

De Duitse regeringspartij FDP heeft al haar ministers teruggetrokken uit de coalitie. Het besluit kwam na het ontslag van minister van Financiën Christian Lindner door bondskanselier Olaf Scholz eerder op woensdagavond. Zijn ontslag volgde na wekenlange ruzie over de toekomstige economische koers van de regering. Door het vertrek van de ministers uit de coalitie dreigt de Duitse regering te vallen.

Dat de Duitse economie nog altijd niet uit de problemen is, bleek donderdag ook weer uit nieuwe cijfers over de industriële productie. Deze daalde in september met 2,5 procent op maandbasis, na een korte opleving in augustus. Op jaarbasis is de industriële productie met bijna 5 procent gedaald.