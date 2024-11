Zoektocht naar ministers voor nieuwe regering Trump al begonnen

WASHINGTON (ANP) - Het team van Donald Trump heeft al kandidaten in beeld voor belangrijke posten in zijn regering. Het gaat volgens bronnen van de krant The Washington Post onder meer om Vivek Ramaswamy en Doug Burgum. Zij stonden tegenover Trump bij de Republikeinse voorverkiezingen en spraken later steun voor hem uit.

Senator Marco Rubio, die net als Burgum werd genoemd als mogelijke vicepresidentskandidaat voor Trump, zou worden overwogen als minister van Buitenlandse Zaken. Trump moet ook een nieuwe stafchef kiezen. Daar valt de naam van zijn campagneadviseur Susie Wiles, schrijft de krant. Miljardair en hedgefondsmanager John Paulson en economisch adviseur Scott Bessent zouden kans maken om minister van Financiën te worden.

Volgens adviseurs zijn discreet duizenden potentiële kandidaten bekeken voor uiteenlopende functies. Een van de uitgangspunten is dat voorkomen moet worden dat mensen worden aangesteld die onvoldoende loyaal zijn en Trump gaan tegenwerken, zegt een ingewijde. Er zouden ook namen circuleren van mensen die direct zijn verbonden aan het omstreden Project 2025, een initiatief om rechtse beleidsplannen te realiseren. Trump nam daar tijdens zijn campagne nog afstand van.

Een van de belangrijkste benoemingen is de minister van Justitie. Daar vallen de namen van senatoren Mike Lee en Eric Schmitt. Ook voormalig inlichtingenchef John Ratcliffe wordt genoemd. Medewerkers die bezig zijn met de vorming van de nieuwe regering realiseren zich volgens de krant wel dat Trump op het laatste moment nog van gedachten kan veranderen. Hij zou ook iemand kunnen kiezen die momenteel niet als serieuze kandidaat wordt gezien.