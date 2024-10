ING en Shell centraal op Damrak op drukke cijferdag

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag uit naar de resultaten van ING en Shell. Financieel concern ING zag de nettowinst dalen in het derde kwartaal. Vooral de rente-inkomsten lieten een stevige daling zien door de lagere rente. Ook moest ING meer geld opzijzetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

De totale inkomsten van ING liepen wel licht op door hogere provisies en commissies. Ook viel de winst hoger uit dan kenners hadden verwacht. De bank gaat daarnaast voor 2 miljard euro aan eigen aandelen inkopen en keert een contant dividend uit van 500 miljoen euro om aandeelhouders te belonen.

Olie- en gasconcern Shell boekte in het derde kwartaal minder winst dan een jaar geleden. Ook ten opzichte van het tweede kwartaal nam de winst af. Shell kondigde ook de start aan van een aandeleninkoopprogramma van 3,5 miljard dollar, dat voor de publicatie van de vierdekwartaalcijfers op 30 januari 2025 zal worden afgerond.

Renteniveau Japan

Dsm-firmenich opende eveneens de boeken. Het voedings- en gezondheidsbedrijf zag de omzet en winst stijgen in het derde kwartaal en werd opnieuw positiever over de winst in het hele jaar.

De AEX-index koerst af op een lager begin, na de flinke verliesbeurt van 1,5 procent een dag eerder. De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent lager. De Bank of Japan hield de rente conform verwachting onveranderd. Wel waarschuwde de centrale bank voor "grote onzekerheden" na de verkiezingen van afgelopen weekeinde, waarbij de Japanse regeringscoalitie haar meerderheid heeft verloren in het parlement.

Resultaten bouwconcerns

De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 0,1 en 0,4 procent, na beter dan verwachte cijfers over de Chinese industrie. In Taiwan was de beurs gesloten door tyfoon Kong-rey.

Op het Damrak kwamen ook Arcadis, Heijmans en Flow Traders met resultaten. Advies- en ingenieursbureau Arcadis ontving flink meer orders in het afgelopen kwartaal en zag de omzet en het bedrijfsresultaat stijgen. Bouwconcern Heijmans wist voor het vijfde kwartaal op rij meer woningen te verkopen, mede door de overname van branchegenoot Van Wanrooij. Flitshandelaar Flow Traders zag de omzet en winst flink stijgen in het derde kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

Euro- en oliekoersen

De euro was 1,0851 dollar waard, tegen 1,0866 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 69,01 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer, op 73 dollar per vat.