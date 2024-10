Duitsland telt minder illegale grensoversteken sinds controles

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse politie heeft in de eerste weken sinds de invoering van permanente grenscontroles 13 procent minder illegale grensoversteken geteld. Bij sommige grenzen werden al langer steekproeven gedaan, maar sinds 16 september vinden controles plaats bij alle buurlanden. Op sommige plekken, waaronder bij Nederland, nam het aantal vastgestelde illegale oversteken juist toe, blijkt uit cijfers van de federale politie waar het Duitse persbureau dpa over bericht.

Duitsland spreekt van een "ongeoorloofde inreis" als mensen niet de juiste papieren hebben. Wie niet van plan is om het land binnen te komen of een verbod heeft om Duitsland in te reizen, kan aan de grens worden weggestuurd. Van 26 augustus tot en met 15 september werden 3984 van zulke ongeoorloofde inreizen geteld en werden 2353 mensen weggestuurd. Van 16 september tot en met 6 oktober ging het om 3464 inreispogingen, waarvan er 2073 werden geweigerd.