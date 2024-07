ING: huizenprijzen stijgen in 2025, maar minder hard dan dit jaar

AMSTERDAM (ANP) - Naar verwachting stijgen de huizenprijzen in Nederland ook volgend jaar, zij het minder hard dan dit jaar. Marktkenners van ING voorzien dat koopwoningen in 2025 ongeveer 4 procent duurder worden. Dit jaar ligt de prijsstijging tussen de 7 en 9 procent, staat in een rapport van het economisch bureau van de bank.

"We verwachten dit jaar een flinke huizenprijsstijging en volgend jaar een afzwakking. Hogere lonen, lagere rentes, verbeterd sentiment en de aanhoudende krapte dragen bij aan verdere huizenprijsstijgingen", aldus de onderzoekers.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakte vorige week bekend dat de huizenprijzen in het tweede kwartaal met meer dan 7 procent omhoog gingen vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar zijn de prijzen met 13,6 procent gestegen.

ING wijst erop dat hogere lonen zowel de betaalbaarheid van een woning als de maximale leencapaciteit beïnvloeden. "Hogere lonen zorgen voor een betere betaalbaarheid, waardoor woningkopers meer voor een huis kunnen bieden dan eerst. Daarnaast werkt een hoger brutoloon door bij het bepalen van de maximale hoogte van de hypotheek", aldus de bank.