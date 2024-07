Bizarre bedragen: zo duur is het Engelse elftal vergeleken met Oranje

Zeker, het Nederlands elftal beschikt over een aantal dure toppers, maar Oranje is een koopje als je het vergelijkt met het Engelse team. Voor de hele selectie van bondscoach Gareth Southgate betaal je ruim 1,5 miljard euro.

Uitschieters zijn Jude Bellingham, die 180 miljoen waard is, en Phil Foden waarvoor je 150 miljoen mag afrekenen, maar eigenlijk is geen enkele speler goedkoop.

Dat is een groot verschil met Oranje, waar Daley Blind bijvoorbeeld maar 3 miljoen euro waard is. Alles bij elkaar bedraagt de waarde van het Nederlands elftal 815 miljoen euro, net iets meer dan de helft van The Three Lions dus.

De duurste speler is Xavi Simons, die 80 miljoen kost. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt volgen met een respectievelijke waarde van 70 en 65 miljoen euro. De waarde van Cody Gakpo, Jeremie Frimpong en Micky van de Ven wordt geschat op rond de 50 miljoen.