ING: na 20 jaar weer minder omzet supermarkten door tabaksverbod

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse supermarkten zien hun omzet dit jaar voor het eerst in twintig jaar krimpen als gevolg van het tabaksverbod dat per 1 juli inging, staat in een sectorrapport van ING. Naar verwachting komt de krimp uit op 1,5 procent en verliezen de supers ongeveer 1,7 miljard euro aan omzet. Consumenten halen hun rookwaren voortaan bij shops van tankstations, tabaks- en gemakzaken en winkels over de grens, voorzien de economen.

Zij zien het verder nog somberder in voor veel winkeliers in winkelstraten, die groeiende concurrentie ondervinden van groothandelaren die online rechtstreeks aan consumenten verkopen. Slechts een kwart van de winkeliers kan gestegen kosten volledig of grotendeels doorberekenen aan de consument. Vooral modewinkels in het middensegment hebben het zwaar door concurrentie van goedkopere ketens als Primark en H&M, de tweedehandsmarkt en goedkope Chinese online-retailers als Shein en Temu.

"De levensvatbaarheid van een toenemend aantal winkels komt door deze ontwikkelingen verder onder druk te staan. Het is dan ook geen verrassing dat de faillissementen sinds vorig jaar oplopen", aldus ING. De bank verwacht dat het aantal bedrijfsbeëindigingen en faillissementen in de detailhandel dit jaar hoger uitvalt dan in 2023.

ING verwacht dat de omzet van de totale detailhandel dit jaar met 2 procent groeit. De verkopen van onlinezaken stijgen naar verwachting met 8 procent.