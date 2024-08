Wetenschappers ontdekken 7 karaktereigenschappen van katten

De ene kat is de andere niet. Kattenbaasjes zullen dat volmondig beamen. Maar mogelijk is hun kat wel iets minder complex dan ze zelf denken. Wetenschappers bestudeerden duizenden poezen en kwamen niet verder dan 7 verschillende eigenschappen.

Ze lieten ruim 4300 kattenbezitters een vragenlijst met 138 vragen invullen. Omdat katten zich thuis vaak heel anders gedragen dan in een laboratoriumomgeving heeft het weinig nut om ze te bestuderen in een experiment, meenden de onderzoekers.

Er rolden uiteindelijk zeven eigenschappen uit, waarin katten zijn in te delen:

Speelsheid

Angst

Agressie richting mensen

Vriendelijkheid richting mensen

Vriendelijkheid richting andere katten

Problemen met gebruik kattenbak

Mate waarin ze zichzelf verzorgen

In hoeverre katten speels, angstig of vriendelijk zijn, hangt voornamelijk af van het ras, ontdekten de onderzoekers. "Het meest angstige ras was de Blauwe Rus, terwijl de Abessijn het minst angstig was," zegt dierwetenschapper Hannes Lohi van de universiteit van Helsinki.

"De Bengaal was het meest actief en speels. De Perzische kat en de Exotic waren het passiefst. Siamese en Balinese katten waren het meest met hun eigen verzorging bezig, terwijl de Turkse Van beduidend agressiever was richting mensen en minder vriendelijk tegen andere katten."