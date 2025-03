Onduidelijk of er genoeg politie is voor huldiging voetbalclubs

DEN HAAG (ANP) - Het is nog niet duidelijk of er genoeg politie beschikbaar is voor de huldigingen van voetbalclubs in de komende maanden. Door de NAVO-top op 24 en 25 juni had de landelijke politie gevraagd om terughoudend te zijn met het organiseren van grote publiekstrekkers.

Amsterdam wil niet vooruitlopen op een eventuele huldiging van Ajax en ook niet op de beschikbaarheid van politie voor zo'n evenement. Ajax is koploper in de Eredivisie en wist de voorsprong op naaste concurrent PSV zondag uit te breiden naar acht punten, met nog tien wedstrijden te gaan.

Eindhoven verwacht dat een eventuele huldiging van PSV geen hinder ondervindt van de NAVO-top. "De laatste speelronde van de eredivisie is op 18 mei van dit jaar. Dan, maar wellicht al eerder, zou de kampioen van Nederland dus bekend moeten zijn. Dat is echt nog ruim voor de NAVO-top", zegt een woordvoerder van de gemeente. PSV is regerend kampioen.

Bekerfinale

AZ uit Alkmaar en Go Ahead Eagles uit Deventer spelen op 21 april de finale van de KNVB Beker. Alkmaar zegt nog niets te kunnen melden over de ruimte voor een huldiging. "Uiteraard kijkt het college/de driehoek vooruit, maar het is te vroeg om hierover nu al een standpunt in te nemen." Deventer meldt: "Om te weten of er politiecapaciteit beschikbaar is, moeten we wel weten wat we gaan doen. Daar hebben we nog niet over nagedacht. De komende weken gaan we dit uitkristalliseren."

Voor de NAVO-top komen ongeveer 8500 mensen naar Den Haag. Onder hen zijn de regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van ongeveer 45 landen. De politie zet zo'n 27.000 medewerkers in, bijna de helft van al het personeel, om de top veilig te laten verlopen.

Afgelasting evenementen

Door de verminderde beschikbaarheid van de politie gaan andere evenementen dit jaar niet door. Zo gaat het varende bloemencorso in het Westland niet door. Eerder was al besloten om het evenement drie weken eerder dan gebruikelijk te houden, maar uiteindelijk bleek ook dat niet haalbaar. Ook de wielerwedstrijden Veenendaal-Veenendaal, de Ronde van Overijssel en de ZLM Tour zijn afgelast. Het NK wielrennen en het NK tijdrijden zijn verplaatst naar andere gemeenten. De Ster van Zwolle en de Ronde van Limburg zijn eenmalig geen losse evenementen, maar etappes in een grotere wielerronde. Het programma van de landelijke Veteranendag is beperkt.