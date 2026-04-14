ING: optoppen en splitsen van woningen steeds minder haalbaar

AMSTERDAM (ANP) - Het kabinet-Jetten gaat naar verwachting het doel van 15.000 extra woningen per jaar uit verbouwingen niet halen. Volgens een rapport van ING worden verbouwingen, zoals optoppingen en splitsingen, financieel steeds minder aantrekkelijk. Het woningtekort wordt daardoor nog lastiger terug te dringen.

Volgens de bank zakte het aantal van deze woningen in vier jaar van ongeveer 17.500 naar 10.700 woningen op jaarbasis. Nieuwe woningen uit verbouwingen vormen met ongeveer 15 procent een belangrijk deel van het totale jaarlijkse aantal nieuwe woningen. Optoppen is het toevoegen van een extra woonlaag bovenop een bestaand gebouw om zo meer woningen te creëren.

"Dat er in de afgelopen vier jaar steeds minder woningen uit verbouwingen ontstaan, komt doordat het steeds minder aantrekkelijk is geworden om op deze manier nieuwe woningen te realiseren", aldus ING. Dit komt doordat de huuropbrengsten te laag zijn door reguleringsmaatregelen van voormalig woonminister Hugo de Jonge. Tegelijkertijd zijn de verbouwingskosten fors gestegen.

Verhogen overdrachtsbelasting

Volgens ING zijn zowel bouwmateriaalkosten als loonkosten met ongeveer 25 procent gestegen in de afgelopen vier jaar. Ook maakten verhogingen van de overdrachtsbelasting voor beleggers het minder aantrekkelijk om panden te verbouwen.

Het kabinet heeft aangegeven maatregelen te willen nemen om het tij te keren, maar welke dat precies zijn, is nog onbekend.