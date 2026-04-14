Meerdere doden in Gaza door Israëlische aanvallen

Samenleving
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 00:05
GAZA-STAD (ANP) - In verschillende delen van Gaza zijn dinsdag doden gevallen door Israëlische aanvallen, melden lokale autoriteiten. Onder de doden zou ook een 3-jarig kind zijn.
De peuter en drie anderen werden gedood bij een Israëlische aanval op Gaza-Stad. Daarbij raakten ook meerdere mensen gewond. Het Israëlische leger zei tegen persbureau AFP het incident te onderzoeken.
Dinsdagavond kwamen vijf mensen om bij een aanval op het Al-Shati-vluchtelingenkamp en eerder werd één persoon gedood in het noordelijke Beit Lahia. Het Israëlische leger zei een "gewapende terrorist" te hebben gedood in dat gebied. Of het om dezelfde persoon gaat, is niet duidelijk.
In oktober ging het staakt-het-vuren in Gaza in. Sindsdien zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid 767 mensen gedood in Gaza.
