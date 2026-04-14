Politie vermoedt 'onderling conflict' bij in brand steken man

UTRECHT (ANP) - De politie gaat er niet van uit dat de man die dinsdagmiddag in Utrecht in brand werd gestoken een willekeurig slachtoffer is. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van regionale media. Vermoedelijk is er sprake geweest van een "onderling conflict".

"Onder sommigen leeft het idee dat het slachtoffer willekeurig zou zijn. Daar lijkt het in het onderzoek dat wij momenteel uitvoeren niet op", zegt de woordvoerder. De man was volgens hem niet "op de verkeerde plek op het verkeerde moment". Rond 16.30 uur werd op het Smaragdplein de man die in een elektrische rolstoel zat in brand gestoken. Hij raakte hierbij zwaargewond.

De politie heeft een persoon aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn. De politie zegt niets over zijn identiteit en sluit meer aanhoudingen niet uit.