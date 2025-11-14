ECONOMIE
Duitse kinderen sterven in Istanbul, mogelijk voedselvergiftiging

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 1:01
ISTANBUL (ANP) - Twee Duitse kinderen van 3 en 6 jaar oud zijn vermoedelijk overleden aan voedselvergiftiging in Istanbul. De kinderen werden dinsdag in het ziekenhuis opgenomen, maar konden ondanks alle inspanningen niet worden gered, schrijft Abdullah Emre Güner, plaatsvervangend directeur van de gezondheidsdienst in Istanbul, op X. De ouders worden naar verluidt behandeld op de intensive care van hetzelfde ziekenhuis.
De familie was op bezoek in Istanbul en verbleef in een hotel in de Oude Stad. Het Turkse staatsnieuwsagentschap Anadolu meldde dat de familie zondag was aangekomen en maandag mosselen had gegeten bij een straatverkoper en in een restaurant.
De volgende dag werden ze in het ziekenhuis behandeld voor braken en misselijkheid en werden ze aanvankelijk ontslagen. Later werden de hulpdiensten naar het hotel geroepen, omdat de moeder en dochter bewusteloos werden aangetroffen. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.
