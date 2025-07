ING: ruim helft Nederlanders gebruikt AI, banenangst groeit

AMSTERDAM (ANP) - Meer dan de helft van de Nederlanders maakt inmiddels af en toe gebruik van AI. Het gebruik van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld voor het verbeteren van teksten of bewerken van foto's, is in een jaar tijd met 12 procent toegenomen. Dat meldt ING op basis van eigen onderzoek.

"Tegelijkertijd groeit de bezorgdheid over de gevolgen voor werkgelegenheid: 41 procent verwacht dat AI per saldo banen zal kosten. Toch vreest bijna niemand voor het compleet verdwijnen van zijn eigen baan", stellen de onderzoekers. Werkenden denken wel steeds vaker dat AI hun baan zal veranderen.

Vier op de tien ondervraagden vrezen dat AI een gevaar voor de samenleving kan vormen. Tegelijkertijd ziet bijna de helft (48 procent) AI als kans. "Positief of negatief, veel consumenten verwachten in elk geval dat AI hun leven verregaand zal gaan veranderen. Bijna de helft van de consumenten verwacht een grote impact van AI op hun dagelijks leven de komende vijf jaar."

Deskundigen van ING schatten het risico op het verlies van een groot aantal banen niet zo groot. "Allereerst zal de verdere opmars van AI tijd kosten en de impact stapsgewijs voelbaar worden. De arbeidsmarkt zal dus ook tijd hebben zich hieraan aan te passen", staat in het rapport.

Daarnaast heeft de Nederlandse arbeidsmarkt een relatief gunstige uitgangspositie om juist de vruchten van AI te plukken. "Onze hoogwaardige diensteneconomie met een relatief hoog aantal hooggeschoolden lijkt bij uitstek geschikt om te profiteren van het toepassen van AI."