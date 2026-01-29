ING sluit onrustig 2025 af met flink hogere kwartaalwinst

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft zijn kwartaalwinst flink opgevoerd, mede doordat de rentebaten weer een duidelijke toename lieten zien. Door dit resultaat is de jaarwinst over 2025 van het financiële concern bijna net zo hoog uitgekomen als een jaar eerder, ondanks de grote geopolitieke onrust.

Onder de streep hield ING de laatste maanden van vorig jaar 1,4 miljard euro over. Dat is ruim een vijfde meer dan in het laatste kwartaal van 2024 in de boeken ging. De jaarwinst bedroeg uiteindelijk ruim 6,3 miljard euro, tegen een kleine 6,4 miljard euro een jaar eerder.

Topman Steven van Rijswijk zegt dat de bank te maken had met "aanhoudende geopolitieke onzekerheid". Volgens hem is het echter goed gelukt om de inkomsten minder afhankelijk te maken van de rente alleen, "door meer zaken te doen met meer klanten". Dat uit zich bijvoorbeeld in het oplopen van de inkomsten uit provisies en commissies. Dat zijn bijvoorbeeld bedragen die de bank in rekening brengt voor het aanbieden van een product of dienst, zoals voor mensen die beleggen.