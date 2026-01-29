Goudprijs zet recordrally voort, ook zilver op nieuw record

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs zette donderdag de rally voort en bereikte een nieuw recordniveau. De opmars van het edelmetaal, dat in onzekere tijden als een veilige belegging wordt gezien, wordt aangewakkerd door een zwakkere Amerikaanse dollar en een vlucht van beleggers uit staatsobligaties en valuta. Ook zilver bereikte een nieuw record.

De goudprijs steeg donderdagochtend ruim 3 procent tot een record van 5588 dollar per troy ounce (31,1 gram). Woensdag werd het edelmetaal al 4,6 procent duurder. Dat was de grootste stijging op een dag sinds het hoogtepunt van de coronapandemie in maart 2020. De goudprijs stijgt al negen dagen op rij. Het edelmetaal is dit jaar 28 procent duurder geworden door de toegenomen geopolitieke spanningen en zorgen over de onafhankelijkheid van de Federal Reserve.

Zilver steeg ruim 2 procent tot een record van bijna 120 dollar per ounce. Zilver stijgt al zes dagen op rij en is dit jaar al bijna 65 procent duurder geworden.