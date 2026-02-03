ING verwacht kleine daling in verkoop nieuwe auto's

AMSTERDAM (ANP) - De verkopen van nieuwe auto's in Nederland zakken dit jaar iets terug, na de kleine groei in 2025. Dit verwacht ING Research.

De bank verwacht dat in 2026 385.000 nieuwe auto's worden verkocht. Dat is 1 procent minder dan vorig jaar, toen het om 388.000 auto's ging. Vooral eind 2025 werden om fiscale redenen veel nieuwe auto's verkocht.

ING voorziet dat hybride auto's in 2026 weer meer in trek zijn. Bedrijven kunnen dit jaar voor het laatst niet-elektrische nieuwe auto's laten registreren zonder jaarlijkse extra heffing, verklaart ING Research.

De bank ziet dat particulieren steeds vaker voor gebruikte auto's kiezen in plaats van auto's die nieuw uit de showroom komen. Deze zijn ook betaalbaarder geworden. Wel gaat het slechts in 5 procent van de gevallen om volledig elektrische occasions. Volgens ING Research komt dit omdat particulieren zorgen hebben over de hogere motorrijtuigenbelasting, het ontbreken van thuislaadmogelijkheden en de snellere waardedaling.