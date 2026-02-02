Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

Rijke diamantenhandelaar Ehud Laniado (65) is tijdens een cosmetische penisvergroting in een Parijse kliniek overleden, zo is nu door een Franse rechtbank tot in detail gereconstrueerd. De twee artsen die de ingreep uitvoerden, zijn veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen, hoge boetes en een levenslang beroepsverbod wegens grove fouten tijdens de operatie

Laniado, een uit Israël afkomstige miljardair die via zijn bedrijf Omega Diamonds een fortuin in de diamanthandel had opgebouwd, was volgens de rechtbank al jaren vaste klant van de luxe privékliniek in het centrum van Parijs. Ontevreden over de grootte van zijn penis besloot hij zich op 65-jarige leeftijd te laten opereren, maar tijdens de ingreep kreeg hij een hartstilstand; pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten

Uit het vonnis blijkt dat niet de penisinjectie zelf, maar de manier waarop de operatie werd uitgevoerd en de daaropvolgende nalatigheid de man fataal zijn geworden. De artsen schakelden de hulpdiensten te laat in en reageerden onvoldoende op de snel verslechterende toestand van de patiënt, oordeelden de rechters.

Daar komt bij dat de betrokken chirurg helemaal niet bevoegd was om in Frankrijk te werken en dat het hoofd van de kliniek niet beschikte over de vereiste medische certificaten. De kliniek richt zich volgens de rechtbank op vermogende cliënten en voerde regelmatig risicovolle esthetische behandelingen uit zonder dat de organisatie en controle op orde waren.[

De directeur van de kliniek kreeg 15 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 50.000 euro, de chirurg 12 maanden voorwaardelijk en een boete van 20.000 euro. Beiden mogen nooit meer geneeskunde uitoefenen, een uitzonderlijk zware sanctie die volgens de rechters past bij de ernst van de beroepsfouten en de fatale afloop voor de multimiljardair.