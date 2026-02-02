ECONOMIE
Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

door Ans Vink
maandag, 02 februari 2026 om 6:16
Sinds 28 december demonstreren moedige mensen in Iran tegen het brute regime van de mullahs. Vrouwen staan ​​in het bijzonder in de schijnwerpers: ze dragen geen hoofddoeken meer, gaan met duizenden tegelijk de straat op en eisen luidkeels hun vrijheid. Maar juist daarom worden ze door het regime onderdrukt, gemarteld en verkracht. WELT heeft nu getuigenissen gepubliceerd van mensen in Iran. Want: als het internet ondanks de landelijke blokkade wel werkt, bereiken alleen gruwelijke nieuwsberichten de buitenwereld.
Schattingen spreken van meer dan 35.000 slachtoffers. "De troepen van het regime treden zo bruut op dat het bijna onmogelijk is om het in woorden uit te drukken", zegt Lennart Pfahler, onderzoeksredacteur bij WELT.
Volgens WELT staat in een van de rapporten: Agenten gooiden "jonge vrouwen – gewond en ongedeerd – op elkaar in een aparte auto en zeiden: 'We zullen jullie niet doden. Eerst zullen we jullie verkrachten, dan zullen we jullie doden.' Daarna reed de auto weg."
"Voordat ze de vrouwen vermoorden, verkrachten ze hen om hen maximale angst in te boezemen, zodat ze de straat niet op durven. Ze doen dit ook met kinderen," vervolgde de journalist.

