Natuurlijke Ozempic? ultrabewerkt eten sloopt je lichaam, maar dit zaadje biedt tegenwicht

gezondheid
door Nina van der Linden
maandag, 02 februari 2026 om 10:30
Het moderne westerse eetpatroon zit bomvol ultrabewerkt voedsel. Chips, fastfood en kant-en-klare maaltijden staren je aan vanuit de supermarktschappen. Dat dit slecht uitpakt voor de gezondheid, weten we al langer. Gewichtstoename, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten liggen op de loer. Minder bekend is dat deze producten ook het brein kunnen aantasten. Nu blijkt uit onderzoek dat er een superfood bestaat die deze pijn wat kan verzachten: chiazaad.
Ultrabewerkt voedsel heeft een vernietigend effect op het lichaam. Het tast de darmflora aan, verhoogt het risico op metabole ziekten en kan zelfs ontstekingen in de hersenen veroorzaken. Dat laatste vergroot de kans op cognitieve achteruitgang. Minder snacken is natuurlijk de beste oplossing, maar Braziliaanse wetenschappers ontdekten dat er ook een voedingsproduct bestaat dat de schade deels kan beperken.
Metabolische veranderingen
Onderzoekers van de Federale Universiteit van Viscoa deden experimenten met ratten die tien weken lang een ‘westers’ dieet kregen, rijk aan vetten en suiker. Zo ontstonden metabolische veranderingen die lijken op die bij mensen met een ongezonde leefstijl. Eén groep kreeg daarnaast chiaolie, een andere groep kreeg chiameel voorgeschoteld. Een controlegroep at een standaard gezond dieet. Vervolgens analyseerden de wetenschappers het hersenweefsel.
Wat bleek? Chiaolie activeert genen die honger onderdrukken. Deze genen produceren eiwitten genaamd POMC en CART, die het lichaam laten weten dat er genoeg energie is verbruikt. Het gevolg is een gevoel van verzadiging. Bij chiameel werd deze specifieke activering niet gezien, maar beide chiagroepen vertoonden wel een verbeterde reactie op leptine.
Natuurlijke Ozempic?
Leptine is het hormoon dat normaal gesproken hongergevoelens afremt. Een vetrijk dieet zorgt vaak voor leptineresistentie, waardoor het brein de signalen negeert en overeten ontstaat. Chia herstelde die communicatie deels en verminderde zo de drang om door te blijven eten.
De werking doet volgens de onderzoekers denken aan GLP-1-remmers zoals Ozempic, Wegovy en Mounjaro. Daarnaast bleek chiazaad ontstekingsprocessen te remmen die door ongezond eten worden geactiveerd. Geen wondermiddel, maar wel een interessant zaadje in de strijd tegen de snackcultuur.
Bronnen: Science Direct

