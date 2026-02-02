ECONOMIE
Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Politiek
door Gerard Driehuis
maandag, 02 februari 2026 om 6:05
bijgewerkt om maandag, 02 februari 2026 om 6:25
NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ
Ook Trumps rechtse aanhang wordt het allemaal veel te veel van het goede. In Texas heeft een Democratische nieuwkomer een spectaculaire overwinning geboekt in een van de trouwste Trump-districten van de VS. In de speciale verkiezing voor de 9e zetel in de Senaat van Texas versloeg de 33-jarige vakbondsleider Taylor Rehmet de Republikeinse kandidaat Leigh Wambsganss met 57 tegen 43 procent, in een district dat Donald Trump in 2024 nog met ruim 17 punten verschil won.​​
De nederlaag is extra pijnlijk omdat Wambsganss gold als uitgesproken MAGA‑activist, met een campagne gericht op het doordrukken van christelijk-conservatief onderwijsbeleid. Zij kreeg niet alleen de “Complete and Total Endorsement” van Trump, maar ook de openlijke steun van zwaargewichten als gouverneur Greg Abbott en senator Ted Cruz. Republikeinse strategen vreesden al dat een nederlaag in dit robijnrode district een alarmsignaal zou zijn voor de midterms van 2026 – precies dat scenario lijkt nu werkelijkheid te worden.​​
Opmerkelijk is bovendien dat de Republikeinse kandidaat financieel zwaar in het voordeel was. Wambsganss haalde volgens The Daily Beast meer dan 2,5 miljoen dollar op, voornamelijk via politieke actiecomités, terwijl Rehmet het moest doen met circa 380.000 dollar aan vooral individuele donaties. Ondanks die geldmachine koos de lokale kiezer voor de Democraat, die zijn winst presenteerde als een zege voor “gewone werkende mensen” die genoeg hebben van de politieke chaos in Washington.​
De uitslag past in een breder patroon waarin Trumps populariteit begint te haperen. Recente nationale peilingen laten zien dat een meerderheid van de Amerikanen zijn presidentschap afkeurt en vindt dat hij het land slechter maakt, met name op economie en migratie. In midterm-scenario’s (in November zijn er verkiezingen voor Huis en Senaat) geven kiezers nu de voorkeur aan een Democratische kandidaat boven een Republikein, met een forse voorsprong onder onafhankelijke kiezers.
Voor Republikeinen voelt de Texaanse nederlaag als een vroege waarschuwing: als zelfs in een diep‑rood district met maximale Trump-steun een Democraat kan winnen, is de tijd van automatische overwinningen in MAGA-gebieden voorbij.

Zo staat Trump ervoor

Peiler / bronDatum veldwerkOverall approvalOverall disapprovalOpmerkingen
NYT / Siena College12–17 jan 202640%56%Meeste kiezers vinden zijn tweede termijn tot nu toe “onsuccesvol”. 
Pew Research Center20–26 jan 202637%60% (≈)Slechts 27% steunt “de meeste” van zijn beleid; vertrouwen daalt in brede kring. 
Reuters / Ipsos (immigratie)ca. 20–24 jan 202638%58%Recordlage waardering voor zijn immigratiebeleid; meerderheid vindt dat ICE “te ver” gaat. ​
Economist / YouGov16–19 jan 202637–39%56–57%Netto-approval rond −19, laagste niveau van zijn tweede termijn. 
Morning Consult23–25 jan 202645%52%Iets gunstiger, maar nog steeds meer kiezers die zijn presidentschap afkeuren. ​

