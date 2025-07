ING verwacht licht herstel bouwproductie na forse krimp in 2024

AMSTERDAM (ANP) - De bouwproductie groeit weer na een stevige krimp begin 2024, meldt ING Research. Volgens de economen van de bank is het herstel echter "broos". Dat komt volgens hen doordat het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen daalt en investeringen in bedrijfsgebouwen achterblijven. Ook structurele knelpunten zoals netcongestie en een tekort aan bouwgrond remmen de groei.

De bank verwacht dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2025 licht stijgt naar ongeveer 70.000, maar in 2026 stabiliseert. In 2024 kromp de totale bouwproductie nog met 2,9 procent. Vooral de nieuwbouwproductie had begin 2024 last van de teruggelopen vergunningverlening en dalende verkopen in 2023. Na een forse krimp in het eerste kwartaal van 2024 nam het bouwvolume echter weer toe, en steeg ook in het eerste kwartaal van 2025.

De toename van het bouwvolume van de afgelopen vier kwartalen werd voornamelijk gedreven door de nieuwbouw van woningen. Hogere lonen en een iets lagere rente stelden consumenten in staat meer te lenen voor de aankoop van een huis. Ondanks de iets positievere vooruitzichten rekent ING op een lage groei van de bouwproductie van 1,5 procent in 2025 en van 2 procent in 2026.

Meer vertrouwen

De ingezette productiegroei leidde begin 2025 ook tot een daling van het aantal faillissementen. In 2024 nam het aantal faillissementen vooral toe in de gespecialiseerde bouw, zoals bij bedrijven die zonnepanelen installeren. Veel bouwbedrijven verkeren volgens ING echter in goede financiële staat, waardoor het totale aantal faillissementen beperkt blijft.

Ook kijken aannemers met meer vertrouwen vooruit en zijn ze positief over de ontwikkeling van hun orderboeken en meer bereid om personeel aan te nemen. Begin 2024 was het ondernemersvertrouwen nog bijna negatief, maar sindsdien neemt het gestaag toe.

Steeds meer bouwers willen ook hun verkoopprijzen verhogen in 2025. In juni 2025 gaf ongeveer een derde van alle bouwbedrijven aan prijsstijgingen te willen doorvoeren. Volgens ING stijgen de materiaalkosten nauwelijks, maar nemen de loonkosten wel behoorlijk toe en is er voldoende vraag naar woningen om deze te kunnen doorberekenen.