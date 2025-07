Wall Street omlaag na aankondiging reeks importheffingen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager gesloten. Beleggers verwerkten berichten van de Amerikaanse president Donald Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Daarin kondigde Trump importheffingen aan voor verschillende landen, waaronder Japan, Zuid-Korea en Zuid-Afrika, die ingaan op 1 augustus.

Japan en Zuid-Korea moeten vanaf die datum een heffing van 25 procent betalen als de landen goederen in de Verenigde Staten invoeren. Voor Zuid-Afrika geldt een heffing van 30 procent. Trumps woordvoerster Karoline Leavitt zei tijdens een persconferentie dat verschillende landen maandag een brief zouden ontvangen met daarin de aankondiging van de heffingen. Meer brieven volgen de komende dagen, zei zij verder.

De aankondigingen van Trump drukten op de koersen op Wall Street. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 44.406,36 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 6229,98 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,9 procent tot 20.412,52 punten.