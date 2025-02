ING verwacht lichte groei Nederlandse industrie in 2025

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse industrie keert in 2025 na twee moeizame jaren weer terug naar groei, verwachten kenners van ING. Hoewel de verwachte productiegroei van 1 procent niet hoog is, vormt die volgens de bank wel een duidelijke omslag ten opzichte van de 2,5 procent krimp in 2024. De groei wordt onder meer veroorzaakt door de verbeterde koopkracht van consumenten, die dankzij hogere lonen en een afnemende inflatie meer gaan uitgeven.

Daarnaast dragen een lagere rente, een aantrekkende vraag naar chipmachines en bouwproducten en groeiende uitgaven aan defensie bij aan de groei. Ook speelt mee dat de productie van ver komt. Na twee jaar van krimp ligt het industriële productieniveau begin 2025 ongeveer 5 procent onder de piek van juni 2023.

Ondanks de gematigde groei is volgens ING van een volwaardig herstel nog geen sprake. Dat komt door de zwakke economische groei in Europa en de aanhoudend hoge energieprijzen. Ook geopolitieke spanningen en handelsbelemmeringen vergroten de onzekerheid. Zo is het nog onduidelijk welke importheffingen de Amerikaanse president Trump voor Europa in petto heeft. De kenners van ING verwachten dat ongeveer 7 procent van de export direct geraakt kan worden door eventuele Amerikaanse heffingen.