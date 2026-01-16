ING verwacht meer elektrische vrachtwagens komende jaren

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van Europese vrachtwagens in Europa zal in 2026 verder groeien. Onderzoekers van ING Research verwachten dat het marktaandeel van zware e-trucks boven de 5 procent uitkomt in 2026. Vorig jaar was 3 procent van al die vrachtwagens zwaarder dan 16 ton elektrisch. Vooral subsidies, strengere CO2-normen en bijbehorende kilometerheffingen maken de emissievrije vrachtwagens populairder.

De uitstoot van vrachtwagens is verantwoordelijk voor 6 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot in de EU. De branche heeft zich ten doel gesteld de emissies voor 2030 met 43 procent te verminderen. Volgens ING liggen de fabrikanten van e-trucks hiervoor op schema, maar is onder meer het gebrek aan geschikte laadpunten een belemmering.