ING verwacht meer elektrische vrachtwagens komende jaren

Economie
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 14:24
anp160126135 1
AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van Europese vrachtwagens in Europa zal in 2026 verder groeien. Onderzoekers van ING Research verwachten dat het marktaandeel van zware e-trucks boven de 5 procent uitkomt in 2026. Vorig jaar was 3 procent van al die vrachtwagens zwaarder dan 16 ton elektrisch. Vooral subsidies, strengere CO2-normen en bijbehorende kilometerheffingen maken de emissievrije vrachtwagens populairder.
De uitstoot van vrachtwagens is verantwoordelijk voor 6 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot in de EU. De branche heeft zich ten doel gesteld de emissies voor 2030 met 43 procent te verminderen. Volgens ING liggen de fabrikanten van e-trucks hiervoor op schema, maar is onder meer het gebrek aan geschikte laadpunten een belemmering.
