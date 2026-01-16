ECONOMIE
Trump-gezant van plan in maart naar Groenland te reizen

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 14:08
WASHINGTON (ANP/RTR) - Jeff Landry, de door president Donald Trump aangestelde Groenland-gezant, is van plan om dat arctische eiland in maart te bezoeken. Hij zei tegen Fox News dat hij denkt dat er een deal kan worden gesloten over het betwiste gebied.
"De president is serieus", zei Landry over de wens van Trump om Groenland bij de Verenigde Staten te voegen. "Hij heeft Denemarken verteld wat hij wil, en nu is het aan minister Rubio en vicepresident JD Vance om een akkoord te sluiten."
Vance en buitenlandminister Marco Rubio hebben woensdag overleg gevoerd met Deense en Groenlandse ministers over Groenland. Daar werd geen doorbraak bereikt. De Denen willen het gebied niet afstaan en de Groenlanders zelf willen ook niet geannexeerd worden door de VS.
Provocatie
Vance bezocht Groenland in maart ook al eens. Dat zag de Groenlandse regering destijds als een provocatie.
Landry is sinds december speciaal gezant voor Groenland. De Republikein is ook gouverneur van Louisiana.
