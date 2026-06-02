ING verwacht renteverhoging ECB na stijgende inflatie eurozone

door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 12:21
AMSTERDAM (ANP) - De verder oplopende inflatie in de eurozone in mei heeft de weg vrijgemaakt voor een renteverhoging door de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week. Dat zegt ING-econoom Carsten Brzeski in een reactie op de inflatiecijfers van het eurogebied.
De inflatie in de eurozone steeg in mei tot 3,2 procent door de sterk gestegen energieprijzen door de Iranoorlog. De inflatie ligt volgens Brzeski nu op het hoogste niveau sinds september 2023, maar ligt nog wel grotendeels in lijn met het basisscenario van de ECB uit maart, kort na het begin van de oorlog in het Midden-Oosten.
De ING-econoom verwacht dat de inflatie verder zal stijgen, maar slechts geleidelijk en gematigd. De huidige macro-economische omstandigheden zijn volgens hem ook "heel anders dan in 2022", toen de oorlog in Oekraïne zorgde voor een energieprijsschok en een snel oplopende inflatie. De ECB besloot toen pas laat de rente agressief te verhogen om de inflatie te bestrijden.
