Andrejeva (19) speelt ervaren Cîrstea (36) weg op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisster Mirra Andrejeva (19) heeft Sorana Cîrstea (36) in de kwartfinale van Roland Garros gedeclasseerd. De 19-jarige Russische won in Stadion Philippe-Chatrier in minder dan een uur afgetekend in twee sets van de 36-jarige Roemeense: 6-0 6-3. Andrejeva speelt in de halve finale tegen de winnares van het Oekraïense onderonsje tussen Jelina Svitolina en Marta Kostjoek.

Andrejeva was in de eerste set oppermachtig en leverde in de tweede set slechts drie games in. Ze bracht de stand in de onderlinge ontmoetingen daarmee op 2-0.

De partij tussen Andrejeva en Cîrstea was een van de vele clashes tussen tennissers van verschillende generaties op het grandslamtoernooi in Parijs. Andrejeva begon als de nummer 8 van de wereld aan de partij tegen de nummer 18.

Andrejeva staat net als in 2024 in de halve finale van Roland Garros. Voor Cîrstea, die aan haar laatste jaar bezig is, betekende de nederlaag het definitieve afscheid van het toernooi waar ze in 2009 ook de laatste acht haalde.