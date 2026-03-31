ING verwacht verdere stijging inflatie na milde opmars in maart

AMSTERDAM (ANP) - ING verwacht dat de inflatie in Nederland in de komende tijd verder oploopt, na de relatief milde stijging van de consumentenprijzen in maart. Volgens ING-econoom Marcel Klok verhult de lichte stijging waarschijnlijk "wat ons nog te wachten staat", aangezien de hogere energieprijzen nog niet volledig zijn doorgevoerd.

De inflatie steeg in maart naar 2,7 procent, van 2,4 procent in februari, door de hogere energie- en brandstofprijzen. Die werden deze maand 6,5 procent duurder. Volgens Klok is het duidelijk dat dit nog maar het begin is van de hogere kosten van levensonderhoud die de meeste consumenten nog te wachten staan, aangezien de energieprijzen op de groothandelsmarkten sinds de oorlog in Iran veel sterker zijn gestegen.

Een groot deel van de Nederlandse consumenten is voorlopig beschermd tegen deze prijsstijging, aangezien 53 tot 56 procent van de huishoudens een energiecontract met vaste prijzen heeft, volgens gegevens van toezichthouder ACM. Hoewel dynamische contracten de afgelopen jaren aan populariteit hebben gewonnen, kiest slechts 6 tot 8 procent ervoor om zich bloot te stellen aan prijsschommelingen gedurende de dag. De rest heeft een variabel contract, waarbij de tarieven elke zes maanden wijzigen.

Dranken, alcohol en tabak duurder

Naast energie en brandstof stegen ook de prijzen van voedsel, dranken, alcohol en tabak. Hiermee werd volgens Klok de neerwaartse trend van de afgelopen tijd doorbroken. Hoewel een deel van de voedselproductie energie-intensief is, is deze prijsstijging in maart volgens de ING-econoom nog niet te wijten aan de hogere energieprijzen, aangezien die doorgaans pas na enkele maanden merkbaar zijn.

De kerninflatie, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bracht volgens Klok wel goed nieuws. Die nam in maart af.