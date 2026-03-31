Inflatie eurozone stijgt naar 2,5 procent in maart

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in maart gestegen naar 2,5 procent als gevolg van de hogere energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. De inflatie viel daarmee hoger uit dan in februari. In die maand liep de inflatie al op tot 1,9 procent, van 1,7 procent in januari.

De inflatie ligt daarmee weer boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen. Energie werd in maart 4,9 procent duurder, na een prijsdaling van 3,1 procent in februari.

De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, daalde wel tot 2,3 procent. Dat was in februari 2,4 procent.

Kroatië en Litouwen

De hoogste inflatie in het eurogebied werd gemeten in Kroatië (4,7 procent) en Litouwen (4,5 procent). In Cyprus en Italië was die het laagst met 1,5 procent. In Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van de eurozone, bedroeg de inflatie respectievelijk 2,8 en 1,9 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op de dag al dat de Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode in maart is opgelopen tot 2,6 procent, van 2,3 procent in februari. De inflatie in Nederland bleef daarmee net boven het gemiddelde van de eurozone.