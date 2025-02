'Verkoopgolf huurwoningen zal nog vijf jaar aanhouden'

Uit recente cijfers van het Kadaster blijkt dat particuliere investeerders in 2024 18.000 huurwoningen hebben verkocht. Dat komt vooral door fiscale veranderingen en de Wet betaalbare huur, waardoor verhuur minder aantrekkelijk is geworden. Frits ziet deze trend ook. We zagen een gigantische stijging van 57 procent van het aantal hypotheekaanvragen onder starters in de eerste twee maanden van dit jaar. We verwachten dat deze situatie ongeveer vijf jaar aanhoudt.

Doordat al die huurwoningen nu op de markt komen, is er opeens veel aanbod. Dat zijn vooral kleinere appartementen die starters interessant vinden. Hierdoor hebben ze nu meer kansen dan in voorgaande jaren. De toegenomen verkoop leidt echter niet direct tot dalende prijzen. De vraag blijft namelijk groot.

De verwachting is dat de verhoogde verkoop van huurwoningen tijdelijk is. Het duurt namelijk even voordat alle woningen vrijkomen, mede door lopende huurcontracten. Na vijf jaar zou de markt weer in balans kunnen komen. Er zijn zo'n 300.000 huurwoningen die geraakt worden door het nieuwe de Wet betaalbare huur, ongeveer een derde daarvan is particulier. Wanneer de verkoop op deze schaal doorgaat zouden deze woningen in vijf jaar allemaal verkocht zijn.

Een groot deel van de voormalige huurwoningen die nu te koop komen is niet direct instapklaar. Veel van deze woningen vragen om flinke renovaties. Dat betekent dat starters niet alleen een hypotheek moeten afsluiten, maar ook eigen geld moeten inbrengen voor verbouwingen. Over het algemeen kan men 75 procent van de verbouwingskosten meefinancieren, maar 25 procent moet uit eigen zak komen.

Het advies aan starters is duidelijk: dit is een uitgelezen kans om een woning te kopen. Wie eerder ontmoedigd was door het beperkte aanbod, doet er goed aan nu opnieuw naar de markt te kijken.