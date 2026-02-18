ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ING: vrachtwagenheffing drijft kosten transportbedrijven flink op

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 6:00
anp180226041 1
AMSTERDAM (ANP) - De vrachtwagenheffing, een kilometerheffing die een groot deel van de bestaande belastingen vervangt, zal dit jaar naar verwachting leiden tot een kostenstijging van meer dan 10 procent en extra financiële druk op Nederlandse transportbedrijven. Ook hogere lonen dragen bij aan de stijgende kosten, meldt ING in een sectorrapport.
De nieuwe heffing geldt in Nederland vanaf 1 juli op snelwegen en op sommige provinciale en gemeentelijke wegen. Door het betalen naar gebruik en beprijzing van de uitstoot stijgen de kosten met 7 tot 8 procent, becijferde de bank. Een loonkostenstijging van ruim 4 procent komt daar nog bovenop. "Dit kan zorgen voor extra financiële druk terwijl de marges in deze sector toch al heel gering zijn. Positief is dat de opbrengst van de heffing wordt teruggesluisd voor investeringen in vergroening", aldus het onderzoek.
ING constateert ook dat de vraag naar vliegreizen in Nederland blijft toenemen, maar dat Schiphol weinig ruimte meer heeft voor deze groei. In het regeerakkoord is wel opgenomen dat Lelystad Airport uiteindelijk toch opengaat voor burgervluchten. Vakantievluchten op Lelystad Airport komen er dit seizoen echter nog niet. Hierdoor zullen naar verwachting meer reizigers gebruikmaken van luchthavens in de buurlanden, aldus ING.
Pakketvervoerders en logistieke dienstverleners hebben volgens de economen van ING de beste groeivooruitzichten. Dat komt vooral door toenemende consumentenbestedingen. "De stroom Chinese pakketten naar Nederland blijft nog groeien", concludeert de bank.
loading

POPULAIR NIEUWS

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

74825058_m

Waarom psychologen adviseren om met deze 5 typen mensen te breken

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

ANP-539348031

‘Ik heb spijt van mijn nieuwe auto: al dat vreselijke gepiep!’

229202427_m

Ons lijf is nooit bedoeld om ultrabewerkte voedingsmiddelen te verwerken

Loading