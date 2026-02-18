ING: vrachtwagenheffing drijft kosten transportbedrijven flink op

AMSTERDAM (ANP) - De vrachtwagenheffing, een kilometerheffing die een groot deel van de bestaande belastingen vervangt, zal dit jaar naar verwachting leiden tot een kostenstijging van meer dan 10 procent en extra financiële druk op Nederlandse transportbedrijven. Ook hogere lonen dragen bij aan de stijgende kosten, meldt ING in een sectorrapport.

De nieuwe heffing geldt in Nederland vanaf 1 juli op snelwegen en op sommige provinciale en gemeentelijke wegen. Door het betalen naar gebruik en beprijzing van de uitstoot stijgen de kosten met 7 tot 8 procent, becijferde de bank. Een loonkostenstijging van ruim 4 procent komt daar nog bovenop. "Dit kan zorgen voor extra financiële druk terwijl de marges in deze sector toch al heel gering zijn. Positief is dat de opbrengst van de heffing wordt teruggesluisd voor investeringen in vergroening", aldus het onderzoek.

ING constateert ook dat de vraag naar vliegreizen in Nederland blijft toenemen, maar dat Schiphol weinig ruimte meer heeft voor deze groei. In het regeerakkoord is wel opgenomen dat Lelystad Airport uiteindelijk toch opengaat voor burgervluchten. Vakantievluchten op Lelystad Airport komen er dit seizoen echter nog niet. Hierdoor zullen naar verwachting meer reizigers gebruikmaken van luchthavens in de buurlanden, aldus ING.

Pakketvervoerders en logistieke dienstverleners hebben volgens de economen van ING de beste groeivooruitzichten. Dat komt vooral door toenemende consumentenbestedingen. "De stroom Chinese pakketten naar Nederland blijft nog groeien", concludeert de bank.