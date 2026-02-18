Zichtbaar verduurzaamde huizen leveren meer op bij verkoop

APELDOORN (ANP) - Wie zijn huis verduurzaamt, krijgt gemiddeld een hogere verkoopprijs wanneer hij zijn woning verkoopt. Maar daarbij is het wel belangrijk dat de verduurzaming duidelijk zichtbaar is voor huizenkopers. Denk dan aan een beter energielabel of zonnepanelen, stellen deskundigen van het Kadaster woensdag na onderzoek.

Cijfers wijzen uit dat in het derde kwartaal van vorig jaar bijna 4700 euro per vierkante meter werd betaald voor woningen met een energielabel A of beter. Dat is bijna 500 euro meer dan voor woningen met een energielabel D of slechter. Verder komt naar voren dat de koopsom gemiddeld 4 procent stijgt als een woning zonnepanelen heeft.

Maar dergelijke verduurzamingen zeggen niet alles over het daadwerkelijke energieverbruik, waarschuwen de onderzoekers. Een goed label kan bijvoorbeeld vooral komen door zonnepanelen, terwijl de isolatie verder nog niet goed is. Ook speelt natuurlijk mee hoe hoog iemand zijn thermostaat zet.

Locatie, omvang en bouwjaar

Uiteindelijk laten huizenkopers zich bij het bepalen van hun bod ook sterk leiden door andere kenmerken zoals de locatie, de omvang van een woning en het bouwjaar. Dit verklaart waarom woningen die meer energie verbruiken gemiddeld juist een hogere koopsom hebben dan woningen die minder verbruiken. In 2024 en 2025 gold dat een huis ongeveer 0,5 procent duurder werd voor elke 250 euro aan extra maandelijkse energiekosten.

Het beeld verandert wel als alleen gekeken wordt naar woningen met een koopsom tot 300.000 euro. Voor deze woningen geldt wel dat huizen die meer energie verbruiken bij verkoop minder opleveren. In het derde kwartaal van vorig jaar waren woningen die 250 euro meer verbruikten gemiddeld 0,3 procent goedkoper dan woningen die minder verbruikten.