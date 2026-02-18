16 skiërs getroffen door lawine in VS, nog meerdere vermist

Tien skiërs worden vermist nadat ze getroffen werden door een lawine in de buurt van Lake Tahoe in de Amerikaanse staat Californië. Door een zware storm valt daar veel sneeuw en geldt lawinegevaar.

Een groep van zestien personen, onder wie vier gidsen, werd dinsdagochtend door de lawine getroffen. Zes personen zijn gelokaliseerd. Door de gevaarlijke weersomstandigheden hebben reddingsteams moeite hen te bereiken. Ook wordt er nog gezocht naar de andere tien skiërs.

"Zeer ervaren reddingsskiteams zijn vertrokken vanaf zowel Boreal Mountain Ski Resort als Tahoe Donner's Alder Creek Adventure Center om zich een weg te banen naar de zes bekende overlevenden, die de instructie hebben gekregen zo goed mogelijk ter plaatse beschutting te zoeken", aldus het sheriffdepartement van Nevada County.