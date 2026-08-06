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ING waarschuwt klanten voor datalek bij logistieke partner

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 16:31
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AMSTERDAM (ANP) - ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat volgens de bank om een groep klanten die met gespaarde punten bij ING een fysiek product heeft besteld dat is thuisbezorgd, bijvoorbeeld een koffer of barbecue. Bankrekeningen, betaalgegevens, spaargelden, financiële gegevens of inloggegevens van klanten en de systemen van ING zouden er niet bij betrokken zijn.
Het incident vond plaats bij een partner die voor de ING Winkel de opslag en bezorging van een deel van de fysieke artikelen verzorgt. Uit het onderzoek van dat bedrijf blijkt dat onbevoegden mogelijk toegang hebben gekregen tot gegevens van een groep ING-klanten die de partner verwerkt voor afhandeling van bestellingen van fysieke producten via ING Punten. Het kan daarbij gaan om naam-, adres-, telefoon- en e-mailgegevens en informatie over bestellingen van fysieke producten via ING Punten.
De bank meldt niet om welk bedrijf het gaat.
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