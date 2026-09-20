Elke maand 500 euro sparen voor een vakantiehuisje: dit is het jaar waarin je de sleutel krijgt

Vijfhonderd euro per maand: minder dan een leaseauto, meer dan een sportschoolabonnement. Zet je het weg op een spaarrekening, dan komt er een moment waarop je een eigen vakantiehuisje kunt kopen. Dat moment ligt verder weg dan de meeste spaarplannen suggereren, en het is niet de koopprijs die de rem erop zet.

Waarom je eerst een derde zelf moet ophoesten

Een recreatiewoning wordt niet gefinancierd zoals een gewoon huis. Banken verstrekken er maximaal 70 procent van de marktwaarde op; de resterende 30 procent breng je zelf in. Bij de gemiddelde verkoopprijs van een Nederlandse recreatiewoning, circa 247.000 euro, is dat ruim 74.000 euro eigen geld.

Daar komt de fiscus bij. Voor een woning die niet je hoofdverblijf is, geldt sinds 1 januari 2026 een overdrachtsbelasting van 8 procent, omlaag van 10,4 procent. Op 247.000 euro is dat bijna 19.800 euro, plus zo'n 3.500 euro voor notaris, taxatie en advies.

Je hebt geen 74.000 euro nodig, maar ruim 97.000

Dertien jaar, en dan pas de sleutel

Met 500 euro per maand en de huidige topspaarrente van rond de 3 procent staat die 97.000 euro er na ongeveer dertien jaar en twee maanden. Reken je met een voorzichtiger 2,5 procent netto, dan wordt het bijna veertien jaar. Zonder enige rente duurt het ruim zestien jaar.

Tussenstanden, bij 3 procent:

Na 10 jaar: ongeveer 69.900 euro

Na 15 jaar: ongeveer 113.500 euro

Wie nu begint, koopt dus rond 2039 - tenzij de overwaarde op het eigen huis meedoet. Met voldoende overwaarde kun je de eigen inbreng ineens uit een verhoging van je bestaande hypotheek halen, en verkort je dertien jaar sparen tot een gesprek met de adviseur.

De post die na de aankoop blijft doorlopen

Hier wordt het ongemakkelijk. Een vakantiewoning valt in box 3 onder overige bezittingen, met een fictief rendement van 6,00 procent in 2026 en een heffing van 36 procent daarover. Dat is ruim 2 procent van de waarde per jaar: bij 247.000 euro zo'n 5.335 euro, oftewel bijna 445 euro per maand. Ongeacht of je het huisje verhuurt of het hele jaar leeg laat staan.

De belasting op je vakantiehuis kost bijna evenveel als het spaarbedrag waarmee je het kocht

Daarbovenop komen parkbijdrage of VvE-kosten, gemeentelijke lasten, verzekering, energie en onderhoud. Verhuren kan een deel goedmaken, maar vraagt toestemming van zowel de hypotheekverstrekker als het park, en de opbrengst hangt volledig af van locatie en bezetting.

Wat dit betekent voor je spaarplan

Spaar voor ruim 97.000 euro, niet voor de aanbetaling alleen.

Zet de maandlast na aankoop erbij: hypotheek, belasting en vaste parkkosten samen.

Check vóór je verliefd wordt op een huisje of verhuur op dat park is toegestaan.

Kijk of een verhoging van je huidige hypotheek sneller en goedkoper is dan dertien jaar sparen.

De feiten Gemiddelde verkoopprijs recreatiewoning in 2025: 247.000 euro. Verkopen: 4.273, bijna 3 procent meer dan een jaar eerder. Maximale financiering: 70 procent van de marktwaarde. Overdrachtsbelasting 2026 voor een niet-hoofdverblijf: 8 procent. Fictief rendement box 3 voor overige bezittingen: 6,00 procent, belast tegen 36 procent. Heffingsvrij vermogen: 59.357 euro per persoon.