Wie 's avonds kookt, de auto oplaadt en de warmtepomp laat draaien, betaalt vanaf 2029 waarschijnlijk meer aan zijn netbeheerder dan wie hetzelfde overdag doet. De netbeheerders hebben het plan al ingediend bij toezichthouder ACM, het ministerie heeft de benodigde regelgeving ter consultatie gelegd. In de drukte rond de stijgende netbeheerkosten voor 2027 (ruim €140 per jaar erbij, becijferde Energievergelijk.nl) is dit plan nauwelijks opgepikt.

Nu betaal je een vast bedrag, straks niet meer

Huishoudens betalen hun stroomnetkosten nu als een vast bedrag, ongeacht wanneer ze stroom gebruiken. Op 4 mei 2026 dienden de gezamenlijke netbeheerders bij de ACM een codewijzigingsvoorstel in om dat te veranderen. Ongeveer een derde van de netkosten blijft vast, de rest gaat afhangen van het tijdstip én het volume van je stroomverbruik. Het stelsel geldt voor alle aansluitingen tot en met 3×80 ampère: vrijwel alle huishoudens en een groot deel van het mkb.

We willen in 2029 gaan werken met een flexibeler tarief. Het maakt dan uit op welk moment op de dag je stroom gebruikt. - Jinny Moe Soe Let, Netbeheer Nederland (via NOS)

Wanneer het duur wordt

Het voorstel werkt met vier prijsniveaus en vijf tijdsblokken per dag, met aparte tarieven voor zomer en winter. In de winter gelden de hoogste tarieven tussen 16:00 en 23:00 uur. In de zomer valt het duurste blok tussen 19:00 en middernacht. Het goedkoopst is het in de zomer overdag, tussen 10:00 en 17:00 uur, wanneer zonnepanelen volop produceren: dat blok kan zelfs een nultarief krijgen.

Warmtepomp en laadpaal in de knel

Dat winterse piekblok raakt vooral huishoudens met een warmtepomp of elektrische auto. Vereniging Warmtepompen waarschuwt dat het dure avondblok bedoeld is om het laden van auto's te spreiden, maar ook apparaten treft waarvan het stroomverbruik moeilijker te verplaatsen is. Voorzitter Frank Agterberg wijst erop dat warmtepompen hun hoogste rendement behalen bij gelijkmatig draaien.

Wie 's avonds de warmtepomp niet kan dimmen, betaalt straks het piektarief.

Twee derde betaalt minder, maar de rekening stijgt sowieso

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde van de huishoudens onder het nieuwe stelsel minder gaat betalen dan nu. Dat zijn vooral huishoudens met een laag of gemiddeld stroomverbruik. Maar de stroomnetkosten per huishouden stijgen hoe dan ook: de netbeheerders verwachten een stijging van €477 in 2026 naar zo'n €772 in 2030. Het nieuwe tarief verdeelt die stijging eerlijker, maar voorkomt hem niet.

Wat je nu al kunt doen

De ACM wil voor het einde van 2026 een definitief besluit nemen over het voorstel. Daarna volgt een implementatieperiode tot 1 januari 2029: meters, facturering en datasystemen moeten worden aangepast. De exacte bedragen liggen nog niet vast, maar de richting is duidelijk. Wie zijn stroomverbruik kan verschuiven naar daluren, bespaart straks op netkosten. Een timer op je wasmachine of laadpaal, of een thuisbatterij die avondpieken opvangt: het wordt steeds relevanter.

Het spitstarief staat nog niet vast, maar de richting wel. Wie elke avond tegelijk kookt, laadt en verwarmt, doet er goed aan alvast te oefenen met spreiden.