Gas wordt peperduur: met deze simpele ingrepen houd je de energierekening deze winter nog betaalbaar

De energierekening kan voor veel huishoudens opnieuw een flinke kostenpost worden. Niet alleen de marktprijs van gas speelt mee: ook energiebelasting, netbeheerkosten en vaste leveringskosten bepalen uiteindelijk wat er maandelijks van de rekening gaat. Wie nu zijn verbruik, contract en verwarming onder de loep neemt, kan onaangename verrassingen in het stookseizoen beperken.

Gas blijft een kwetsbare kostenpost

Vooral huishoudens die nog grotendeels met aardgas verwarmen, merken prijsstijgingen snel in hun maandbedrag. De gasprijs op de energiemarkt kan schommelen door onder meer geopolitieke spanningen, weersverwachtingen, de gasvoorraad in Europa en de vraag naar LNG. Leveranciers verwerken die bewegingen, afhankelijk van het contract, sneller of langzamer in hun tarieven.

Daar komt de belastingdruk bij. In 2026 bedraagt de energiebelasting op gas voor de eerste verbruiksschijven ongeveer 73 cent per kubieke meter, inclusief btw. Bij een jaarverbruik van 900 kubieke meter is dat alleen al circa 654 euro aan energiebelasting. Voor elektriciteit ligt de energiebelasting op ongeveer 11,1 cent per kWh.rijksoverheid

Het totale bedrag op de jaarnota bestaat dus uit meer dan alleen de prijs die een energieleverancier voor gas en stroom rekent. Ook vaste kosten, transport via het energienet, btw en belastingen tellen mee.

Eerst kijken, dan pas overstappen

Wie wil besparen, doet er verstandig aan niet blind voor de laagste aanbieding te kiezen. Controleer eerst het eigen verbruik via de jaarafrekening, de app van de leverancier of de slimme meter. Juist het gasverbruik in de koude maanden geeft een bruikbare indicatie van de kosten die nog kunnen komen.

Let bij het vergelijken van energiecontracten op deze punten:

Vergelijk op basis van het eigen jaarverbruik, niet alleen op een welkomstkorting.

Kijk naar de vaste leveringskosten per maand; die kunnen een lage gasprijs deels tenietdoen.

Controleer of een aanbieding een vast, variabel of dynamisch contract betreft.

Lees of tarieven inclusief of exclusief energiebelasting en btw worden gepresenteerd.

Pas het maandbedrag aan als het huidige voorschot duidelijk niet meer aansluit bij het verwachte verbruik.

Een vast contract geeft meer zekerheid over het leveringstarief gedurende de afgesproken looptijd. Bij een variabel contract kan de prijs tussentijds veranderen. Een dynamisch contract volgt de markt doorgaans veel directer: dat kan voordelig uitpakken bij lage prijzen, maar brengt ook meer risico mee in periodes met forse uitschieters.

De grootste besparing zit vaak thuis

Minder gas verstoken is meestal effectiever dan alleen jagen op een paar cent verschil in het energietarief. Vooral warmte die via kieren, ongeïsoleerde muren of slecht geïsoleerd glas verdwijnt, zorgt ervoor dat de cv-ketel langer moet draaien.

Praktische maatregelen die direct kunnen helpen:

Zet de thermostaat een graad lager en trek een extra laag kleding aan.

Verwarm ruimtes die nauwelijks worden gebruikt minder of niet.

Gebruik thermostatische radiatorkranen om kamers niet warmer te maken dan nodig.

Houd radiatoren vrij van banken, omkastingen en lange gordijnen.

Plaats radiatorfolie op een koude buitenmuur, vooral in minder goed geïsoleerde woningen.

Dicht kieren rond ramen, deuren, leidingen en de brievenbus.

Isoleer verwarmingsleidingen die door koude ruimtes zoals een zolder of garage lopen.

Ventileer wel voldoende, maar voorkom onnodig langdurig openstaande ramen tijdens het verwarmen.

Milieu Centraal noemt isolatie van dak, muren, ramen en vloer als de belangrijkste structurele stap om het warmteverlies en daarmee het gasverbruik terug te dringen. Ook het vrijhouden van radiatoren, het dichten van kieren en het gebruik van thermostatische radiatorkranen kunnen helpen.milieucentraal

Denk verder dan deze winter

Wie een oudere cv-ketel heeft die binnenkort moet worden vervangen, kan meteen kijken naar een toekomstbestendiger systeem. Een hybride warmtepomp werkt samen met een cv-ketel en kan een groot deel van de warmtevraag elektrisch leveren. Daardoor daalt het gasverbruik, al hangt de financiële uitkomst af van isolatie, stroomprijs, gasprijs, woningtype en het gedrag van bewoners.

Bij vervanging van een cv-ketel adviseert Milieu Centraal in ieder geval een zuinige hr-ketel te overwegen en te kijken naar een hybride warmtepomp. Ook korte warmwaterleidingen en een goed ingeregeld afgiftesysteem kunnen verspilling beperken.milieucentraal

Elektriciteit is in 2026 fiscaal iets gunstiger belast dan gas, terwijl de belasting op gas juist hoger ligt dan een jaar eerder. De overheid rekent voor 2026 ongeveer 73 cent energiebelasting per kubieke meter gas en 11,1 cent per kWh stroom, inclusief btw. Dat maakt maatregelen die het gasverbruik verminderen op langere termijn extra interessant.rijksoverheid+1

Conclusie

Een hoge energierekening is niet volledig te voorkomen als gas duur blijft, maar huishoudens hebben wel degelijk knoppen waaraan zij kunnen draaien. Begin met inzicht in verbruik en contract, voorkom warmteverlies en neem kleine besparingsmaatregelen serieus. Wie daarnaast tijdig nadenkt over isolatie en een zuiniger verwarmingssysteem, is minder afhankelijk van de volgende prijspiek op de gasmarkt.