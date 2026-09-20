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Trump breekt weekend af en keert terug naar Witte Huis

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 4:59
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een weekend op Camp David ingekort om zaterdag onverwacht terug te keren naar het Witte Huis. De regering heeft geen verklaring gegeven waarom Trump niet langer op zondag zou terugkeren vanaf Camp David, een afgezonderd presidentieel complex op het platteland van Maryland, zoals eerder was aangekondigd.
De wijziging in de plannen kwam nadat de door Saudi-Arabië geleide coalitie, die vecht tegen de Houthi's in Jemen, zaterdag liet weten dat de door Iran gesteunde groep een ballistische raket op Riyad had afgevuurd.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken en een reeks Amerikaanse ambassades in de regio hebben veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen.
In de waarschuwingen wordt gewezen op "de kans op een onvoorziene escalatie" en wordt opgemerkt dat de "door Iran gesteunde Houthi's zich schuldig hebben gemaakt aan vijandelijkheden tegen Saudi-Arabië, waaronder aanvallen op civiele luchthavens".
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