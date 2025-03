Inkooporganisaties supers trekken samen op in gesprekken A-merken

BEESD (ANP) - Superunie, de inkooporganisatie voor onder meer supermarkten PLUS, Dirk, Hoogvliet en SPAR, bundelt zijn krachten met het Belgische Colruyt en het Zwitserse Coop. Dat doen ze door een nieuwe internationale inkoopalliantie op te zetten voor de inkoop van A-merken, genaamd Vasco International Trading. Samen denken ze een sterkere onderhandelingspositie te hebben als die merken hun prijzen flink proberen te verhogen.

"Ons uiteindelijke doel is om consumenten van onze leden in Nederland betere prijzen te bieden", stelt Superunie-topman Boudewijn van den Brand. De eerste onderhandelingen met leveranciers starten naar verwachting in het najaar.

Het hebben van een internationale inkooporganisatie voorkomt flinke prijsstijgingen bij A-merken niet altijd. Zo zijn Jumbo en Picnic net als diverse supers over de grens aangesloten bij inkooporganisatie Everest. Die onderhandelde onlangs met JDE Peet's, het concern achter Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee, maar kon niet voorkomen dat de fabrikant de prijzen tot 30 procent opschroefde.