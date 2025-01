Instagram kondigt nieuwe app voor videobewerking aan

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Instagram heeft een nieuwe app voor de bewerking van video's aangekondigd. Dat gebeurde op de dag dat TikTok korte tijd offline was in de Verenigde Staten. De app met de naam Edits moet in februari verschijnen.

Volgens het hoofd van Instagram, Adam Mosseri, is de app met de naam Edits meer dan een videobewerkingstoepassing. Het is "een volledig pakket aan creatieve tools", meldt hij in een bericht op Instagram. Zo komt er een tabblad waar gebruikers inspiratie kunnen opdoen voor het bewerken van hun video's. Ook kunnen concepten voor bewerkte video's worden gedeeld met medegebruikers van de app.

Daarmee lijkt Instagram zich op te werpen als alternatief voor TikTok. De app van socialmediaconcern Meta, waar ook Facebook onder valt, voerde dit weekend ook al de advertenties in de App Store van Apple op. Mensen die zochten naar 'TikTok' werden begroet met een promotie voor Instagram.