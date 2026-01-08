Installatiebranche: warmtepompen kunnen uitvallen door sneeuw

DEN HAAG (ANP) - Bezitters van warmtepompen moeten deze dagen extra opletten. Als de buitenunit onder de sneeuw of het ijs zit, krijgt de warmtepomp te weinig lucht en kan deze het minder goed doen of zelfs helemaal niet meer, waarschuwt Techniek Nederland.

Hoe vaak dit al is misgegaan, kon een woordvoerder niet zeggen. Hij benadrukt dat warmtepompen in deze vorstperiode over het algemeen zonder problemen functioneren. "Maar zorg dat de buitenunit sneeuw- en vorstvrij blijft."

Een warmtepomp haalt zijn energie uit de buitenlucht, waarbij de lucht vrij moet kunnen circuleren. "In geval van sneeuw is het verstandig om de omgeving rondom de warmtepomp met de hand sneeuwvrij te maken", adviseert de installatiebrancheorganisatie.

Buitenunits te dicht bij een muur plaatsen kan ook problemen geven. De luchtstroom wordt dan mogelijk verstoord en de kou kan niet goed weg, waarschuwen de experts.