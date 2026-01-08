Brussel wil dat X alle documenten over Grok tot eind 2026 bewaart

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft socialmediaplatform X opgedragen alle interne documenten en data over chatbot Grok tot zeker eind 2026 te bewaren. Dat liet een woordvoerder van de Commissie donderdag weten.

Grok is in opspraak omdat het per uur duizenden afbeeldingen maakt met AI van mensen die zonder hun toestemming zijn ontkleed. Het gaat ook om seksueel getinte afbeeldingen van kinderen die worden verspreid via X. Eerder noemde de Commissie dit "walgelijk" en "illegaal" en zei te gaan kijken naar de klachten.

Dat de Commissie X vraagt de documenten te bewaren, betekent nog niet dat er een officieel onderzoek is gestart naar naleving van EU-digitale wetgeving. "Dit is een boodschap aan een platform: bewaar je interne documenten, gooi ze niet weg, want we hebben twijfels over je naleving. En we moeten er toegang toe kunnen krijgen als we er expliciet om vragen", aldus de woordvoerder.

Frankrijk en Maleisië hebben al een onderzoek ingesteld naar Grok.