Intel daalt op Wall Street na verwijdering uit Dow-Jonesindex

NEW YORK (ANP) - Intel behoorde maandag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op de aankondiging dat de chipproducent deze week uit de Dow-Jonesindex verdwijnt. Het aandeel maakt voor aanvang van de handel op vrijdag 8 november plaats voor Nvidia, de belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld. Het besluit is een nieuwe tegenslag voor Intel, dat 25-jaar deel uitmaakte van de index van de dertig grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS. Het aandeel zakte 2,2 procent, terwijl Nvidia 1,2 procent wist te winnen.

Intel was ooit dominant in de chipsector, maar de afgelopen jaren hebben concurrenten marktaandeel weggekaapt. Het aandeel is dit jaar al met 54 procent gedaald en is daarmee het slechtst presterende bedrijf in de Dow. Om het tij te keren maakte Intel afgelopen zomer bekend duizenden banen te schrappen om miljarden aan kosten te besparen. Afgelopen vrijdag steeg Intel nog bijna 8 procent, dankzij een positief kwartaalbericht. Dat gaf beleggers hoop dat het herstelplan van het bedrijf werkt.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers lijken weinig risico te nemen voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die dinsdag worden gehouden. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 42.030 punten. De breder samengestelde S&P 500-index stond eveneens nipt in het rood, op 5729 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent op 18.176 punten.