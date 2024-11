Duitse politie houdt man staande die artilleriekanon vervoert

AKEN (ANP) - De Duitse politie heeft onlangs op de snelweg bij de grens met België een bestuurder staande gehouden die een artilleriekanon op zijn aanhangwagen vervoerde. De 60-jarige man zei dat hij een wapenverzamelaar was en het kanon had gekocht in België voor 9000 euro.

Het kanon is in beslag genomen, meldt de politie. Onderzocht wordt of de man de wapenwet in Duitsland heeft overtreden. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als het wapen niet volledig onklaar is gemaakt. Het wapen was in ieder geval goed vastgemaakt en de loop ingepakt.