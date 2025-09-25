Intel stijgt op Wall Street door mogelijke investering Apple

NEW YORK (ANP) - Intel (plus 0,5 procent) ging donderdag verder omhoog op de aandelenbeurzen in New York. De chipmaker won een dag eerder al ruim 6 procent. Persbureau Bloomberg meldde kort voor sluiting van de aandelenhandel op woensdag dat Intel techconcern Apple heeft benaderd voor investeringen in het bedrijf. De gesprekken zouden nog in een vroeg stadium zitten. Ook zou Intel contact hebben gezocht met andere bedrijven over mogelijke investeringen en samenwerkingen.

Eerder deze maand maakte AI-chipbedrijf Nvidia (min 1 procent) bekend 5 miljard dollar te investeren in Intel. In augustus sloot Intel al een overeenkomst met de Amerikaanse regering om bijna 9 miljard dollar te investeren in het bedrijf.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend, na twee verliesbeurten op rij. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 45.926 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,7 procent tot 6591 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,9 procent tot 22.285 punten.

De Amerikaanse graadmeters begonnen de week met nieuwe recordstanden, mede door het aanhoudende optimisme over de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Dat optimisme werd verder aangewakkerd door de bekendmaking van een megadeal op maandag tussen Nvidia en OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT.

Apple won 0,2 procent. De iPhone-maker heeft de Europese Commissie gevraagd de wet digitale markten (DMA) in te trekken. Volgens Apple leidt de wet tot een "slechtere ervaring voor Apple-gebruikers in de EU" en zorgt de wet voor veiligheidsrisico's. Brussel legde Apple eerder dit jaar een boete op van 500 miljoen euro voor het overtreden van de DMA. Daartegen is het techconcern in beroep gegaan.

Birkenstock zakte 4 procent, ondanks een verhoging van de omzetverwachting.

Starbucks verloor 1 procent. De koffieketen ontslaat 900 medewerkers en sluit een aantal vestigingen in Noord-Amerika als onderdeel van een reorganisatieplan van 1 miljard dollar.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo kwam het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering uit op 14.000. Dat was veel minder dan voorzien. Ook werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal sterker is gegroeid dan eerder geraamd.